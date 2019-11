"Es fácil opinar desde otro país": Leonor Varela genera comentarios divididos tras referirse a la crisis

View this post on Instagram

Hay tanto pasando en Chile, tantas cosas urgentes, difíciles e importantes como el enorme problema de los derechos humanos que deben tomar prioridad…sin embargo no podemos perder de vista que construir un pais mejor para todos incluye también nuestro entorno y nuestros recursos. Espero de todo corazón que también sean un tema central en las mesas de conversación.