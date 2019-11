Jani Dueñas y la marcha separatista de este jueves: "Nos cuidamos y protegemos entre todas"

View this post on Instagram

Lo subo de nuevo y ahora va con explicación. Porque pucha, parece que es necesario y en vez de ponerme intolerante, les cuento lo que pienso: . Se que muchos van a preguntar “Pero por qué separatista??” Bueno, creo, a mi entender, que hay un par de razones. Una es crear un espacio seguro para muchas compañeras que se han encontrado a sus agresores en las marchas y que requieren de ese espacio para manifestarse, aunque sea un día. Nos cuidamos y protegemos entre todas, esa ha sido siempre una cualidad de este movimiento. Y la otra razón, creo yo, es porque las demandas del movimiento feminista necesitan ser escuchadas hoy más fuerte que nunca. Ante los innumerables casos de mujeres agredidas y violentadas sexualmente en las detenciones de carabineros y FFEE, y ante un país que en medio de la crisis, comienza a pensar una nueva forma de ordenarse y vivir las relaciones de poder de un estado patriarcal, marchar juntas en bloque es un gesto potente, visible, hermoso, y como dije antes, NECESARIO. Chile somos también nosotras y creo que hoy necesitamos este momento. Tómenlo como un gesto si quieren. O como quieran. Si igual en la calle nos vamos a encontrar todos. Todos los días. (Y igual los amigues saben que están invitades 😉) . Ojo que todo esto es lo que pienso YO. No estoy hablando en nombre de ninguna organización ni nadie más que no sea yo misma y mi pensar muy personal y probablemente imperfecto. . En fin, gracias a los que llegaron leyendo hasta acá. . Nos vemos el jueves compañeras! 💚💜