"Han querido callarme": Cami Gallardo celebró sus 23 años con un potente mensaje

Cami Gallardo ha estado muy presente en medio de crisis que atraviesa el país. Durante este periodo, ha estado en los escenarios de actos culturales y manifestaciones. En el día de su cumpleaños número 23, compartió un profundo mensaje sobre el estallido social y su participación en la movilización. "Les vengo a contar por qué no me he quedado callada. Soy una mujer orgullosa de sus raíces. Qué lindo que es Chile, nuestro Chile", comenzó diciendo.

Luego, la intérprete de Abrázame se refirió a su familia y sus primeros años de vida. "Mis abuelos son de San Felipe, mi abuela temporera de fruta y mi abuelo trabaja en el campo en Putaendo. Desde chica canté folclor. Mis padres siempre me conectaron con la tierra chilena y con mis raíces. Mis padres me enseñaron a amar la cultura mapuche por lo que pasábamos días y semanas recorriendo el sur maravillándonos con todas las historias que nadie contó", señaló.

"Hoy con 22 años sigo cantando folclor y admiro a mis abuelos más que nunca. Soy una mujer con suerte.

Nunca me faltó nada. He tenido una vida rodeada por el conocido 'privilegio' al que prefiero llamarle SUERTE", agregó la artista.

Además, abordó la actualidad del país. "Esta semana he podido ver en los ojos de la gente esperanza. He podido ver el color de la rabia. Y todos hemos sido testigos de lo pesada que se siente la angustia. Muchos me han cuestionado. Cuestionado la forma en la que he hablado. Han querido callarme. Pero me enseñaron a ser fuerte y a alzar mi voz con fuerza", señaló.

"La violencia jerárquica de la que hemos sido testigos está semana ha sido repudiable y no voy a dejar de condenarla. La violencia no se justifica NUNCA y los derechos humanos se respetan SIEMPRE. No me he callado por decisión propia, yendo en contra de algunos pero a favor de todos. Y lo hago convencida de que es lo correcto. No puedo quedarme callada. No me he quedado callada porque Chile no merece que nos callemos", enfatizó.

En los comentarios de la publicación, continuó con su mensaje social: "Estoy acá porque amo a mi patria, y mi patria es el pueblo, y el pueblo somos todos. Porque el pueblo unido jamas será vencido, pero el pueblo dividido ningún futuro tiene. Nos han dividido y nos van a querer seguir dividiendo. Porque la división es su victoria pero la unión es nuestro triunfo", aseveró.

"Nuestra generación se niega a seguir el guión que nos han escrito… Estamos acá para escribir la historia. Estamos acá acá para abrir y recorrer nuevos caminos. Los caminos del futuro, de la paz, de la justicia y de la equidad. Donde lo que muchos hemos recibido por suerte, todos lo reciban por derecho. NO ME HE CALLADO Y NO ME CALLARÉ PORQUE EL SILENCIO NO ES PAZ, EL SILENCIO ES RESIGNACIÓN. Viva Chile. Viva nuestro Chile", finalizó Cami Gallardo.

