"Si quieres me callo toda la mañana": Polo Ramírez y Mauricio Jürgensen protagonizan tensa discusión

La mañana de este lunes, Bienvenidos invitó a varios políticos para hablar sobre la crisis social que atraviesa el país. Heraldo Muñoz, Juan Antonio Coloma, Soledad Alvear y Andrés Allamand estuvieron presentes para debatir sobre la contingencia nacional.

Uno de los temas que tocaron en el matinal de Canal 13 fueron las pensiones. En este contexto, dos panelistas protagonizaron un tenso momento. Polo Ramírez estaba hablando de los costos producidos por los "daños por violencia", según Hacienda.

"Yo creo que hay que ser responsable y realista con los recursos que efectivamente se tienen. Porque esta no es una caja de la que se pueda sacar y sacar recursos para ponerlos en todas las partes y en todas las necesidades", comenzó diciendo el presentador de noticias.

En ese momento, Mauricio Jürgensen lo interrumpe. "Por esas consideraciones es que estamos como estamos, por cuidar los grandes números, por cuidar el crecimiento económico, la imagen país", sostuvo el periodista.

"Yo creo que la gente lo entiende perfectamente. Cuando en una familia hay un determinado ingreso, tú tienes dos posibilidades: o gastas dentro de las posibilidades que te entrega ese ingreso, si ganas cien gastas cien, o te endeudas para poder gastar más", siguió diciendo el conductor de Tele13 AM.

"El tema es que en la familias hay algunas que ganan cien y otras que no. No es la mejor analogía", le respondió Jürgensen.

Ante este comentario, Ramírez se defendió. "No es el problema que estoy planteando, Mauricio. Estoy planteando un problema de realismo y de responsabilidad con respecto a lo que efectivamente se puede y se debe hacer", expresó.

"Polo, el contrapunto también te lo hago con todo respeto. Precisamente por esas consideraciones, del crecimiento económico, de cómo el país está afuera, de cómo es el ranking, cómo estamos ubicados, cómo es la imagen país…",

"Yo no estoy hablando de eso. Si me estás rebatiendo, déjame terminar por lo menos mi argumento… Bueno, entonces no tengo derecho a argumentar… Entonces me callo, si quieres me callo toda la mañana", sostuvo Polo. "Pero no te enojes así, Polo", le contestó Mauricio.

"A lo que yo voy, como la plata no alcanza para todo, hay que establecer prioridades. ¿Cuáles son, efectivamente, esas prioridades? El realismo y la responsabilidad nos permite establecer por dónde hay que actuar y cuál es el nivel al que se puede llegar", sentenció el conductor de noticias.

