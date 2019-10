Rafael Cavada y su trabajo desde las manifestaciones: "Me gusta estar con la gente, en primera línea"

Desde que comenzó el estallido social, Rafael Cavada ha estado presente. A través de Instagram, comparte registros de las protestas. Por las pantallas de CHV, también ha estado reporteando en directo desde las manifestaciones. En televisión y redes sociales, el periodista ha estado con la gente, llegando incluso a estar expuesto a lacrimógenas, gases tóxicos y al carro lanza agua.

"La verdad es que a mí no me gusta estar a una cuadra de donde pasa todo. A mí me gusta estar ahí, con la gente en primera línea. Como me ven que estoy con ellos, mojándome y recibiendo las bombas lacrimógenas, me respetan", sostuvo a La Cuarta.

Cuando asiste a las manifestaciones, toma las precauciones correspondientes. "Voy con antiparras para el tema de los perdigones. Llevé un día una botella de agua con bicarbonato, pero apenas entró el carro lanza agua, salió volando a cualquier parte. Lo bueno es que siempre hay alguien buena onda de los voluntarios de la Cruz Roja o de la Escuela de Medicina, que están dispuestos a ayudarte", aseguró al diario popular.

"Yo, como periodista, me gusta estar aquí en Plaza Italia. Qué mejor que estar donde pasan los hechos para saber y poder informar de la mejor manera posible", agregó.

También respondió si cree que haya una pronta solución a las demandas. "Si yo tuviera la respuesta, iría enseguida a La Moneda. Lo que sí creo es que es muy complicado que a la gente que le has dicho que 'no' durante 30 años, tan reiteradamente y que está pidiendo cosas tan normales, confíe. Que no te extrañe que después sea difícil que te pesquen", sentenció.

