Mon Laferte en manifestación: "Llegué hasta octavo básico porque no pude estudiar más"

Hace unos días, Mon Laferte llegó a Chile para apoyar las demandas sociales que exige la ciudadanía. En este tiempo, ha participado en distintas manifestaciones que se han llevado a cabo en el país. Recientemente, colaboró en la realización de un mural en Valparaíso. Además, se ha presentado en vecindarios como la Villa Andes 1 en San Bernardo.

Después de arribar, publicó en Instagram que iba a visitar poblaciones con un grupo de artistas, abogados y psicólogos, "para llevar un poco de alegría y esperanza a los lugares más necesitados", sostuvo.

El 27 de octubre, asistió a la población Los Nogales. A través de redes sociales, se viralizó un mensaje que compartió la artista. "La idea de esto es traerle un poco de alegría a la gente que lo ha pasado tan mal estos días. Hay un sentimiento de felicidad y un poquito de esperanza, porque creo que merecemos soñar por un futuro mejor, sobre todo para los niños", partió diciendo la intérprete de Tu falta de querer.

Luego, habló de su caso en particular y reveló que no pudo terminar el colegio. "Yo no pude estudiar, no pude ir a la universidad. Solamente llegué hasta octavo básico porque no pude estudiar más. No porque no quisiera, tampoco era porra, pero había que trabajar", aseguró.

"Queremos un futuro mejor por los niños, y es por eso que estamos en esta lucha. Por eso me siento muy feliz, porque creo que hay esperanza, la gente se está moviendo y esto no tiene que parar", sentenció la chilena.

