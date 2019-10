Carla Zunino genera debate por "impopular" postura sobre la represión en marcha de parvularias

Ayer se realizó una marcha que convocó a las educadoras de párvulo en la Alameda. Las parvularias se reunieron para protestar por la educación. A pesar de ser una manifestación pacífica, fue reprimida por Carabineros. Esta mañana, en el matinal Buenos días a todos estaban discutiendo sobre este este hecho. En ese momento, Carla Zunino entregó una "impopular" opinión al respecto.

"Tengo la sensación de que hay mínimos y máximos. El mínimo parte en esta idea de que nadie puede ir e interrumpir el tránsito y el derecho de la libre circulación de las personas por una manifestación que no está autorizada. Creo que ese mínimo ayer se aplica en lo de las educadoras de párvulo y si uno se ciñe estrictamente a la ley estaría bien aplicado el protocolo", comenzó diciendo la periodista.

Luego, aclaró que ese era su punto de vista sin tomar en cuenta el resto de las manifestaciones. "Lo que yo siento es que para este mínimo, Carabineros aplica el protocolo y funciona. Y tengo la impresión de que para el máximo se descontrola. ¿En qué sentido? En que muchas veces no se dicen, no se ve o no se percibe el nivel de violencia que tienen algunas turbas", señaló.

"Si Carabineros llegara al máximo, yo creo que entonces eso sería básicamente una carnicería. Entonces, a veces adelantan con estas marchas, que son más pacíficas, protocolos que se debiesen aplicar con el máximo, con aquellos que están saqueando. Pero Carabineros muchas veces no están con los que están saqueando, están al lado con los que están más tranquilos", agregó la conductora de noticias.

"Tengo la impresión de que actuar con los que están saqueando significaría generar el protocolo tan a destajo que terminaríamos teniendo muchos más heridos, porque además hay una lupa gigantesca sobre Carabineros (…) A eso podría corresponder el reclamo de que a veces Carabineros está mucho más presente en marchas pacíficas que en marchas violentas. Tengo la impresión de que tienen miedo", finalizó.

Carla Zunino en #BuenosDíasTVN, dice que la represión de Carabineros contra las Educadoras de Párvulos estuvo bien porque no tenían autorización y se aplicó bien el protocolo. Pero contra las turbas, Carabineros tiene miedo y no aplica el máximo porque sería una carnicería… 😳 pic.twitter.com/e3iyIYk44k — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 30, 2019

La intervención de la panelista del matinal de TVN generó comentarios divididos en redes sociales. Algunos usuarios acusaron a Carla Zunino de justificar la represión y el uso injustificado de la fuerza por parte de uniformados en protestas pacíficas.

A continuación, revisa algunas de las reacciones que dejó el comentario de la comunicadora en Twitter:

quien te crees tu @carlazunin para enjuiciar las marchas? o no viste a las tias? parvularias!! ud señora carla zunino no tiene moral para enjuiciar a nadie, a NADIE! #buenosdiastvn — maricast (@maricast_85) October 30, 2019

A la mayoría de panelistas les sale lo facho por los poros ;Zunino y Sánchez defendiendo a los pacos,siendo que la fuerza entre un manifestante y un Paco es totalmente desigual después estos mismos chantas andan en la Teletón rasgando vestiduras de solidaridad hdp #TVNInforma — Andres79 (@Andres733409488) October 30, 2019

Carla Zunino otra más que no debe bajar de plaza Italia dice que en las marchas hay solo delincuentes, el otro día en parque Bustamante @Carabdechile tiró lacrimógenas a un grupo de gente pacífica que andaba en familia con banderas y pitos nada más !! — Pela (@AaronPardoVas) October 30, 2019

Carla Zunino ya firmó para el partido-secta de KKKast? https://t.co/uSQ8ebeZBc — Daniel Olave (@todo_cine) October 30, 2019

Favor saquen a la Carla Zunino le hace mal al programa metiendo su cuchara como dije hecha a perder las conversaciones con sus comentarios clasistas y eso le hace mal al televidente #buenosdiastvn — RUBEN (@rubenbhs79) October 29, 2019

Según Carla Zunino vendría siendo un mínimo que te intoxiquen con gases lacrimógenos. Ni en las guerras son tan miserables cómo las FFEE aquí pic.twitter.com/WUQANtYCoW — Allan Parada (@allan_parada) October 30, 2019

Por favor que saquen del panel a #Carla zunino! Díganle que en el Gobierno están jugando a la sillita musical a ver si le toca alguna !!! No lo había mal en la vocería!! Justificado lo injustificable! No le da vergüenza ??? #cnn — Paola (@pgsbravo) October 30, 2019

El problema de Carla Zunino es su parcialidad (subjetividad) en periodismo -a pesar de que puedas tener una opinión sobre el tema- debes ser imparcial, más si eres rostro de un canal. Ella confunde opinión con información, lo cual es un hecho grave — J. Manuel Herrera (@manuelherrerab) October 30, 2019

