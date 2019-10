"Basta de abusos": Michelle Carvalho alza la voz y envía potente mensaje a las mujeres

View this post on Instagram

Somos mujeres fuertes y capaces de lograr todo lo que se nos ponga por delante y en estos días eso se ha visto violentado. Debemos cuidarnos y valorarnos entre todos los que estamos enfrentando esta lucha, amarnos y más nosotras las mujeres que sin importar nuestra raza, color o condición física merecemos respeto y amor, basta de abusos tanto al género femenino como masculino como se ha visto en estos días, juntos podemos generar algo nuevo donde no hayan prejuicios y ni daño de ningún tipo adelante y todos unidos 💓 Body & Bata @victoriassecretchile Foto @matias__cr MakeUp @pamecorca @globu_globu 💘