Cristián Sánchez le dedica romántico mensaje a Diana Bolocco por su aniversario en medio de la crisis

Feliz aniversario!!! ❤️❤️❤️ Por más risas, más conversas, por más besos, abrazos y momentos cómplices… Me gustas y te quiero cada día más!!! Te admiro como mujer, mamá, trabajadora… me encanta cómo te preocupas del resto, me vuelve loco tu manera de ver la vida y tu sentido del humor… Eres mi motor y la inspiración que me impulsa cada día a darlo todo para que estés bien. La familia que hemos formado es nuestro éxito más grande… Sigamos queriéndonos y pololeando eternamente!!! 😍😍😍😘😘😘❤️❤️❤️ #felizaniversario #6años #amor