Marcelo Ríos aclara por qué no se ha pronunciado ante la crisis social: "Sería muy cara de r..."

Muchos famosos han utilizado las redes sociales para dar a conocer su postura sobre la crisis social que atraviesa el país. Actores, músicos y comunicadores, en su mayoría, han apoyado el movimiento. Sin embargo, algunos han guardado silencio, como ha sido el caso de Marcelo Ríos.

Hasta hoy, el ex tenista no se había referido al tema. Mediante su perfil de Instagram, el "Chino" rompió el silencio. "He visto a través de las RRSS lo que está pasando en Chile. Si no he opinado nada es porque no quiero ser irresponsable ya que no estoy ahí", comenzó diciendo.

Junto al texto, publicó unas fotografías de él y su esposa en el resort Anantara Kihavah Maldives Villas, ubicado en Islas Maldivas. "Tampoco me quiero subir al carro de hablar sobre la desigualdad porque sería muy cara de raja de mi parte por todo lo que tengo. En este momento estoy muy desconectado porque ando en un viaje de pololos con mi señora", agregó el ex número 1.

"Así como no sé qué puede pasar mañana, me encanta compartir mis buenos momentos con la gente que me sigue. No me queda más que compartir mis buenos momentos y desearle lo mejor a mi país", finalizó Marcelo Ríos.

