Kel Calderón responde a las críticas: "No voy a pelear con ustedes por política"

Kel Calderón ha estado muy activa en redes sociales durante el periodo de crisis social que vive el país. La egresada de derecho ha utilizado su Instagram para compartir mensajes a favor de las manifestaciones. En sus últimas publicaciones, subió fotografías de la marcha que se realizó el viernes pasado y que convocó a más un millón de personas en Plaza Italia.

En sus historias también se ha referido a las protestas que han marcado las últimas jornadas. Además, a través de este medio, le dedicó unas palabras a Carabineros y Fuerzas Armadas. "Compórtense a la altura de los uniformes que llevan", sostuvo.

Luego, agregó: "No creo que todos los carabineros y militares sean asesinos y violan los DDHH. Pero sí creo que si hay uno que lo hace es necesario visibilizarlo".

Debido a sus publicaciones, la hija de Raquel Argandoña ha recibido algunos comentarios de personas que la han criticado. Algunos usuarios le preguntan si ha asistido a las protestas. Ella les respondió. "Desde el sábado pasado he ido a todas las convocatorias, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Que tome fotos de lo que veo y no de mí no quiere decir que no vaya. Simplemente me parece que yo no soy lo importante aquí, visibilizar el movimiento lo es", expresó.

Además, envió un mensaje a quienes la atacan. "Queridos amigos cercanos y no tan cercanos. Respeto (aunque no comparta) todas sus opiniones y sentimientos frente a lo que está ocurriendo en Chile. Es más, siempre defenderé su derecho a poder expresarla", señaló Calderón. "Pero no voy a pelear con ustedes por política. Yo respeto su opinión. Respete usted la mía", añadió.

