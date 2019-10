Karla Constant se emociona en medio del estallido social: "Siento que nunca salí de esa burbuja"

Muchos famosos han dado a conocer su postura sobre la crisis social que atraviesa el país, ya sea a través de redes sociales o en la televisión. En Mucho gusto, Karla Constant se emocionó al revelar el aprendizaje que le han dejado las manifestaciones.

En el matinal de Mega, la comunicadora dio detalles de su niñez y juventud en Valparaíso. "Fui a colegios de provincia, todo muy tradicional, de monjas o de curas. Tuve una formación donde, más que no se me permitía, es que nos educaban para que pensáramos todos iguales. Y que la vida respondía a ciertos criterios o cierta forma", señaló.

Cuando salió de la enseñanza media, tuvo que viajar a la capital. "Luego me vine a Santiago a estudiar, pero siento que nunca salí de esa burbuja o de ese estilo de pensamiento de que yo no podía cambiar algo. Pertenezco a ese grupo de 'oye, las carreteras están concesionadas y no se pueden bajar los precios…' 'Sí, pucha, es verdad'. La resignación", relató.

Luego, agregó: "Me da pena y me da vergüenza no haber salido de aquello, o que alguien me dijera '¿sabes qué, Karla? Sí se puede'. Y si me permiten este minuto de emoción, que creo que le pasa a muchos, gracias por despertar y por despertarnos".

"Y me emociona porque ahora me doy cuenta que sí se puede hacer, de que sí se puede conseguir. Que eso que decías tú, de que nos han engañado con que este movimiento es de unos pocos, que se van a cansar y que el movimiento va a terminar… Me ilusiona saber que no ha sido así", finalizó.

