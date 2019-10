Paloma Mami apoya las manifestaciones con cacerolazo desde Miami

Hace unos días, Paloma Mami se refirió a las manifestaciones que se viven en Chile. "Siento tanta impotencia ante esta situación. Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera, me da rabia ver cómo la televisión resalta lo peor de las protestas para deslegitimar la causa y perder el foco de lo que realmente está pasando…", fue parte del mensaje que entregó a sus seguidores a través de redes sociales.

La intérprete de No te enamores se demoró tres días en hablar de la crisis. Ante las críticas por su tardía aparición, lamentó no haberse referido antes a este tema. "No he tenido la oportunidad de sentarme y organizar mis pensamientos ya que quería subir algo del corazón y apenas he podido dormir", señaló en Instagram.

Además, hizo un llamado a los artistas. "Invito a todos mis demás colegas de la industria a llevar este mensaje, a que el mundo sepa la realidad de lo que está sucediendo en Chile", sostuvo.

Recientemente, Paloma Mami fue vista participando de un cacerolazo en Miami. Algunos fan page dedicados a la ex Rojo, compartieron registros de la cantante con una olla en medio de una protesta en la ciudad estadounidense.

Paloma Mami en Miami, Florida anoche compartiendo con más Chilenos en una manifestación pacífica ❤️🇨🇱 pic.twitter.com/XWCMTHyDPd — Paloma Mami News (@palomamaminews) October 24, 2019

Paloma Mami se encuentra en Miami, Florida junto a varios chilenos apoyando el cacerolazo❤️🇨🇱 pic.twitter.com/Ru9mZeMj1J — Paloma Mami News (@palomamaminews) October 23, 2019

Paloma Mami 🙏🏼🇨🇱❤️ pic.twitter.com/NVpo2ByHIA — ⭐️ PALOMA MAMI NEW ⭐️ (@palomamaminew) October 23, 2019

