"Se le olvidó una parte de la historia": Intervención de Checho Hirane en "Bienvenidos" generó molestia en televidentes

Ayer en la tarde, Bienvenidos hizo una transmisión especial para abordar la crisis que atraviesa el país. El matinal de Canal 13 conversó con la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, y Giorgio Jackson, diputado del Frente Amplio.

En el estudio estuvieron presentes los conductores y panelistas. Además, la senadora Carolina Goic y la diputada Paulina Núñez asistieron al programa para hablar sobre el proyecto de 40 horas, que busca rebajar el tiempo de trabajo de los chilenos.

Por otro lado, también estuvieron presentes Bombo Fica, militante del Partido Comunista, y Checho Hirane, humorista, economista y oficial de reserva. En la instancia, hubo un comentario de este último que llamó la atención de los televidentes.

"Primero hay que hacer una definición súper importante. ¿Somos demócratas o no somos demócratas? Es la definición fundamental. ¿Creemos o no creemos en la democracia?", comenzó diciendo Hirane.

Luego, agregó: "El presidente Piñera salió elegido. El presidente del partido del Bombo está pidiendo una asamblea constituyente y está pidiendo que renuncie el presidente. No puede haber nada más antidemocrático que un presidente no termine su periodo".

Las palabras del comediante generaron rechazo en redes sociales. Lo calificaron como "inconsecuente", ya que en reiteradas ocasiones apoyó el golpe de Estado. También respaldó la dictadura militar que se vivió en Chile entre 1973 y 1990.

A continuación, revisa las reacciones que dejó la intervención de Checho Hirane:

"Creemos o no en la Democracia. El presidente Piñera salió elegido, el partido del Bombo quiere #AC y que renuncie. NO PUEDE HABER NADA MÁS ANTIDEMOCRÁTICO QUE UN PRESIDENTE NO TERMINE SU PERIODO"

pic.twitter.com/30gmTj5tQ3

