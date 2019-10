"¡Con qué cara vas a reclamar!": Millaray Viera responde a usuaria que la criticó por marchar

Estos últimos días, Millaray Viera ha estado muy activa en redes sociales. La conductora de Sabingo ha apoyado fuertemente las manifestaciones y las demandas exigidas. Además, ha sido categórica en rechazar las respuestas que han dado las autoridades.

En su última publicación de Instagram, la comunicadora compartió un registro desde una marcha por las calles de Santiago. "Estamos unidos, somos mayoría y venimos en son de paz… Pasamos de la alegría a la pena, de la pena a la alegría, pero el espíritu está intacto", escribió junto a la postal.

Si bien la mayoría de los comentarios que recibió fueron en apoyo a sus palabras, hubo una usuaria que la criticó. "Uuuuyyy pero si somos vecinas. Tú vives acá en Vitacura cerca de la Nueva Costanera, ¡con qué cara vas a reclamar! ¡Te pasaste para cara de palo!", la increpó.

La cantante no dudó en contestar. "No vivo ahí, pero bastante cerca y soy una completa privilegiada… Debe ser difícil para usted entender lo que es hacer algo que no sea en beneficio de uno mismo… de otra manera no entiendo su crítica gratuita", comenzó diciendo.

"Por lo demás, crecí al 3 y al 4, con una madre viuda con 4 hijos y hoy que mis hijas tienen una realidad más simple que la mía, quisiera que los demás niños tuvieran las mismas oportunidades. ¿Usted no?", finalizó. La respuesta de Millaray Viera obtuvo la aprobación de sus seguidores, quienes destacaron su empatía.

