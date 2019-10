"No escribí nada": José Miguel Viñuela explica los motivos de su tardía aparición en medio de la crisis

Muchos son los famosos que se han referido a las manifestaciones sociales que han marcado al país estos últimos días. A través de redes sociales, animadores, cantantes y actores han sido enfáticos en apoyar las protestas y las peticiones de la ciudadanía. Sin embargo, no todos abordaron la crisis social que vive el país. Uno de ellos fue José Miguel Viñuela.

El presentador de TV estuvo ausente, hasta ayer. El miércoles, Mucho gusto retomó sus transmisiones. En ese momento, el comunicador habló de las protestas que se llevaron a cabo en la entrada de Mega. En este periodo, los medios de comunicación, en especial la televisión, han sido duramente cuestionados por la cobertura que le han dado al estallido social.

"Hay un grado de sensibilidad que se entiende. Yo creo que acá hay un departamento de prensa que tiene la misión de informar y obviamente que vamos un poco más lento que las redes sociales", sostuvo.

"Faltan personas así": Begoña Basauri ofrece ayuda a sus seguidores para transportarse La actriz se unió a la iniciativa #súbete

También abordó los temas que han tratado en el matinal de Mega, como las AFP, el costo de los remedios y los medidores inteligentes. "Pero también me gustaría decirle a la gente que nos escribía mucho por Instagram que no es que quiera mirarme el ombligo, quiero hablar de lo que somos como Mucho Gusto. Hemos estado majaderamente durante todo el año… Nosotros acá hemos tenido ministros invitados", señaló.

"Entonces, a mí me gustaría decirle a toda esa gente por interno de que, efectivamente, no vamos a callar. Lo hemos hecho con respeto, lo hemos hecho de manera informativa", agregó.

Luego, explicó los motivos que lo llevaron a no referirse a las manifestaciones. "Yo el fin de semana, honestamente, tuve a mi hijo muerto de susto, estuve con él. No escribí nada, no puse nada y me decían 'oye, es que no estás poniendo nada'. No, yo también estaba en una situación muy preocupado", dijo José Miguel Viñuela.

"Entonces, para que también la gente, a veces, pueda entender que estamos todos, entre comillas, unos en una situación muy extrema y otros también en otra", finalizó.

"Mi rezo va para esos que entregaron su vida por el cambio": el conmovedor mensaje de Pedro Engel El tarotista y ancestrólogo envió un mensaje a las familias que perdieron a un ser querido durante las manifestaciones en Chile

Te recomendamos: