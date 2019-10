Polémica frase de Polo Ramírez sobre las manifestaciones indignó en redes sociales

En medio del estallido social que ha marcado al país estos últimos días, los medios de comunicación, en especial la televisión, han sido muy cuestionados. Esto se debe a la cobertura que le han dado a las manifestaciones. Este martes, Bienvenidos hizo una transmisión especial. El matinal de Canal 13 abordó las protestas y el descontento social que ha expresado la ciudadanía.

Tonka Tomicic, Martín Cárcamo, Raquel Argandoña y los panelistas presentes se refirieron a las demandas sociales. También discutieron sobre cómo han sobrellevado las autoridades esta crisis y la respuesta que ha dado el gobierno.

Además, conversaron con expertos y algunos referentes políticos para analizar la situación que atraviesa Chile. Andrés Allamand, Ricardo Lagos Weber y Francisco Vidal tuvieron un debate en relación a este tema. En la instancia, también se encontraban Constanza Santa María y Polo Ramírez, periodistas del departamento de prensa de Canal 13.

La transmisión del programa matutino fue muy comentado en redes sociales. Sobre todo por una desafortunada frase que dijo este último. "Sabíamos que había desigualdad, pero no que les molestaba tanto", sostuvo el comunicador mientras seguían conversando.

En Twitter, su comentario no pasó desapercibido. Los usuarios rechazaron las declaraciones del periodista. Destacaron su poca empatía con el movimiento, la limitada sensibilidad de sus dichos y la evidente desconexión de la realidad. Por otro lado, le exigieron que pidiera disculpas.

A continuación, revisa algunos tuit que reflejan la indignación que generaron las palabras de Polo Ramírez:

@aluksicc Don Andrónico: Como es posible que tenga a Polo Ramírez en el canal? Su comentario: "sabíamos que había desigualdad, pero no que les molestara tanto". Eso es reírse de la gente. Claro, como gana millones, no le interesa. ¿Qué aporta en la TV? ¡NADA! Échelo a la calle.

Siempre me cayo mal este saco wea del Polo Ramírez, hoy lo confirmo #AbajoElGobierno pic.twitter.com/fiOG8pnWJE

#PoloRamírez : "sabíamos que había #desigualdad , pero no sabíamos que les molestaba tanto"….. por lo menos reconoce ya que los demás periodistas se enteraron recién 🤔

Si Polo Ramírez dijo: sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que les molestaba tanto, por dignidad debería disculparse, no por pensarlo, sino por ser tan insensible de decirlo cuando está más que claro que eso es la lacra que corroe al país Y salir de pantalla por fis

Polo Ramírez acaba de decir que sabían que habían niveles grandes de desigualdad, pero QUE NO SABÍAN QUÉ NOS MOLESTABA TANTO! Cómo no van a molestar pensiones indignas, un sist. salud colapsado, sueldos que no alcanzan y suma y sigue? ES WEBEO? #EstoPasaEnChile #Bienvenidos13

— María-José Cruz (@mariajose_cruz) October 22, 2019