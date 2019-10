"¡Chile no tiene que estar armado!": Mujer de 89 años en silla de ruedas saca aplausos con potente discurso

En medio del estallido social que atraviesa el país, TVN hizo una transmisión especial. El programa Te Acompaña! contó con la conducción de María Luisa Godoy, Cristián Sánchez y Nacho Gutiérrez. Además, estuvo presente la abogada Carmen Gloria Arroyo y la psicóloga Pamela Lagos.

En uno de los despachos que cubría una manifestación pacífica del sector oriente, llamó la atención el potente discurso de una mujer de la tercera edad que estaba protestando en silla de ruedas. Las palabras de Zoila, de 89 años, sacaron aplausos entre los presentes y en redes sociales.

"Estaba tranquila en mi casa, pero veo las noticias y hay dos jóvenes más muertos. No puede ser. ¡Chile no tiene que estar armado! Ya dejamos que los fusiles nos asustaran. Esta situación que se crea ahora, esta juventud que está naciendo, la admiro, la respeto. Viva mi juventud. Los niños de ahora, me saco el sombrero por ellos", sostuvo la adulto mayor.

Luego, se refirió a las masivas manifestaciones. "Eso es lo que me llena de orgullo. Me llena de orgullo que la juventud actual reaccione, que no sean lo que dicen que son los cabros, del trago, de la marihuana. No, hay una juventud consciente, una juventud educada y si es así es porque quieren a los padres", señaló la mujer en silla de ruedas.

También se refirió a lo que hace falta para que el descontento disminuya. "Seamos dueños de lo que tenemos, nuestras líneas. No estar en manos extranjeras (…) Primero nacionalicemos las cosas. El capitalismo que se vaya para otro lado", finalizó.

