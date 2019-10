Cecilia Morel se refiere a su polémico audio: "Me sentí sobrepasada por las circunstancias"

Ayer, se viralizó un polémico audio que Cecilia Morel le envió a un grupo de amigas por WhatsApp. En medio del estallido social y las protestas por el alto costo de la vida y la desigualdad, se filtró el mensaje de la esposa del Presidente Sebastián Piñera.

"Lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave", decía la primera dama. Luego, agrego que "estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas".

"Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás", finalizó el audio filtrado.

Más tarde, distintos medios de comunicación confirmaron que el audio correspondía a Morel. De hecho, Cecilia Pérez, vocera de gobierno, se refirió a este tema. "Efectivamente ese audio es real. Es de un grupo de amigas donde les manifiesta todo lo que los chilenos sentimos, lo que es la angustia y la desesperación al ver los incendios en el metro y saqueos", sostuvo.

A través de redes sociales, la esposa del mandatario explicó sus polémicas palabras. "En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto", señaló.

"Hoy no estamos para más divisiones, sino para unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones. Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los actores de la sociedad debemos trabajar por disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos", añadió.

