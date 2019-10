Marcela Vacarezza genera comentarios divididos tras reflexión sobre las manifestaciones sociales

Estas últimas jornadas han estado marcadas por las manifestaciones sociales debido al alto costo de la vida en Chile. La gente ha salido a las calles para hacer sentir su descontento en cuanto a transporte, salud, pensiones, educación, entre otros problemas que aquejan a la ciudadanía.

En esta línea, comunicadores, artistas, deportistas y rostros del espectáculo se han referido a este tema. Una de ellas fue Marcela Vacarezza. A través de Instagram, la panelista de Muy buenos días escribió una reflexión sobre lo que está sucediendo en el país.

"Hoy necesitamos unidad. Por favor señores políticos terminemos con los partidismos. Chile los necesita, no con odio ni buscando los intereses propios. Por una vez en la vida piensen en el país y en su gente. No queremos esto", comenzó diciendo la ex Miss Chile.

"Se está destruyendo el país. Si sus ideologías les importan más que el bien común. Callen, den un paso al costado, y dejen a quienes quieren lograr un futuro mejor. Aún tengo la esperanza de que ellos existan", agregó la comunicadora.

Muchos usuarios le pidieron que definiera una posición y que no fuera tan ambigua en su postura. Ella les respondió. "No es ambigüedad. No estoy polarizada, que no es lo mismo", sostuvo. Por otro lado, la acusaron de desconocer la realidad del país.

Un usuario criticó el mensaje de Marcela Vacarezza."Qué fácil publicar un 'pensamiento'. Más aún cuando usted tiene una 'carrera' televisiva. No se burle más de [email protected] trabajadores", escribió.

La esposa de Rafael Araneda le contestó. "¿Burla? ¿Me conoce? ¿Lo que hago en mi vida? ¿En mi entorno?", señaló Marcela.

Otro seguidor también la cuestionó. "Existen los que buscan un futuro mejor Marcelita, están el calle ahora. Bájate del poni y date una vuelta más abajo de la cota 1000", expresó. Inmediatamente, ella le contestó. "¿Y qué dije? ¿Leyó? Comprendió?", dijo.

Sin embargo, a pesar de los comentarios negativos, recibió palabras que aprobación. Algunos de sus seguidores apoyaron su publicación. "Bien, Marcelita, aplausos", "bien Marcelita", "toda la razón", "ojalá que así sea", aseguraron en la red social.

