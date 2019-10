La divertida reacción de Belén Mora tras ver romántica escena de "Toto" Acuña en "Yo soy Lorenzo"

Una de las historias más comentadas de Yo soy Lorenzo es la que protagoniza Gloria (Constanza Araya) y Ángel (Francisco "Toto" Acuña). El trabajador de la quesería de Ernesto Orellana (Francisco Reyes) llevaba mucho tiempo enamorado de la joven, pero ella sólo lo veía como un amigo.

Sin embargo, la relación que tienen cambió. Para aclarar sus sentimientos, la empleada de Jacinta (Sigrid Alegría) besó a Angelito. Después, mientras estaban en una cita, los enamorados comenzaron a bailar y cantar. En ese momento, se dieron, nuevamente, un apasionado beso.

Luego, Glorita le pidió pololeo al "mago de los quesos". El joven se llegó a desmayar con la propuesta, pero se mostró inseguro y no le contestó. "Espero no te demores mucho, porque yo no te voy a esperar toda la vida", le dijo ella.

El instante fue capturado por Belén Mora, pareja del actor. A través de Instagram, subió un fragmento de la escena con el hashtag #HidethepainBelen, haciendo referencia al popular meme de Pain Harold. Incluso imitó el rostro del personaje de Internet.

La reacción de la comediante causó gracia entre sus seguidores. Los usuarios destacaron el sentido del humor de "Belenaza" y comentaron la gran interpretación de "Toto".

