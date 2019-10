"Amigos estoy presa": Adriana Barrientos fue detenida tras altercado con su vecina

Adriana Barrientos no está pasando por un buen momento. En el programa No culpes a la noche confirmó que tiene un tumor irreversible en las cuerdas vocales. La protuberancia fue detectada tras una visita al fonoaudiólogo.

Debido a esta complicación, tuvo que someterse a radiación. "Es una batalla que cuesta mucho darla. Yo pregunté por el tema, que fue súper agresivo para mí, y por ejemplo si a mí me tuvieran que hacer una nueva radiación, yo no me la hago. No estoy dispuesta a pasar por algo tan heavy, tan complicado", sostuvo en el late.

Ayer, la modelo volvió a vivir un episodio difícil. A través de su cuenta de Instagram, compartió un altercado que vivió con una vecina y que involucró a su perrita Asia. De hecho, tuvo que ir a la veterinaria para que revisaran a su mascota.

"Le están sacando todo el balde con cloro que le tiró mi vecina de arriba a mi mascotita y a mí", aseguró la "Leona". "Espero que salga todo bien. Está toda brotada la gorda. No puedo entender tanta maldad, no puedo entender", agregó.

Luego, mediante la misma plataforma, dio a conocer que estaba detenida en un video desde la comisaría. "Amigos mío, estoy presa. Aquí está mi perrito. Me están quitando todo, se está cayendo todo…", dijo. El registro también fue compartido por Prensa Chilena.

Según publicó La Cuarta, Barrientos venía llegando a su departamento, cuando su vecina le tiró un líquido a su auto. Tras el ataque, la mujer le habría propinado un puntapié en el estómago.

Después del incidente, Adriana vio que su mascota tenía quemaduras en el cuerpo. Además, se comenzó a hinchar. Al parecer, lo que lanzó la vecina habría sido ácido, según sostuvo el diario popular.

El medio se contactó con la modelo. Ella confirmó que estaba detenida en la 17° Comisaría de Las Tranqueras de las Condes. "En ningún minuto agredí a mi vecina, es más, ella me golpeó. Yo constaté lesiones en Integramédica, pero ella hizo la denuncia primero y ahora estoy detenida y con mi perrito enfermo", señaló.

BioBio Chile se contactó con Carabineros de la comisaría donde se encontraba la "Leona". Según informaron los uniformados, la vecina se habría dirigido al lugar para hacer la denuncia. Más tarde, la dueña de Asia también se acercó para entregar detalles del incidente. En ese momento, quedó detenida debido a los antecedentes.

Este viernes 18, pasará a control de detención.

