Esposa de Gary Medel explica los motivos que la llevaron a no amamantar a su segundo hijo

En marzo de este año, Cristina Morales, esposa de Gary Medel, anunció que serían padres nuevamente. Luego de una larga espera, el 13 de agosto nació Danilo. El pequeño es el segundo hijo de la española junto al futbolista y el quinto del seleccionado nacional. Anteriormente, la periodista dio a luz a Alessandra, de cuatro años.

Según publicó LUN, a través de redes sociales, Morales fue consultada por las razones que la llevaron a no darle pecho a su hijo menor. Ella respondió: "Lo pasé fatal con mi hija, siempre quedaba con hambre. Fue pasar al biberón y todo perfecto. Quizás mi leche no era buena, pero fue una malísima experiencia y esta vez no quise intentarlo. Cada una es libre de dar lo que crea oportuno a su hijo".

Luego, le preguntaron qué hizo para que no le bajara la leche. "En el hospital te dan unas pastillas para que no suba si eliges no dar… Se llaman pastillas de cabergolina", aclaró.

La cabergolina, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se usa para tratar la hiperprolactinemia. "Pertenece a una clase de medicamentos denominados agonistas del receptor de la dopamina. Actúa disminuyendo la cantidad de prolactina en el cuerpo", menciona.

Loreto Mansilla, matrona de neonatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó de qué se trata este fármaco a Las últimas noticias. "Es un medicamento oral, una pastilla. Generalmente se usa entre 0,5 a 1 miligramo cada 12 horas por dos días, después del parto. Se puede comprar en farmacias, con una receta médica y también se suministra directamente en los hospitales", sostuvo.

Además, la profesional de la salud aseguró que su uso no es habitual en Chile. "Acá se privilegia el método más natural. Al dejar de amamantar se inhibe la producción de leche, aunque es un proceso más lento. Es un medicamento más recomendado en casos de mamás con patologías severas que deban someterse a una cirugía después del embarazo o más con VIH positivo, por ejemplo", indicó.

