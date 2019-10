"No soy solo madre en esta vida": Sabrina Sosa saca aplausos con sincera reflexión en redes sociales

Hace tres años, Sabrina Sosa y su pareja, Claudio Valdivia, tuvieron a su primer hijo, llamado Gaspar. A través Instagram, la modelo comparte frecuentemente registros junto a su retoño.

En su última publicación, realizó una sincera reflexión sobre la maternidad y los contenidos que publica en redes sociales. El mensaje lo acompañó con una destapada fotografía.

"Y ya que parece que no me cambio la polera, bueno lo mismo con el body noticiario. Después de ser madre, evité subir fotos más ' expuesta' hasta que recordé que no soy solo madre en esta vida", sostuvo.

Las palabras de la trasandina obtuvieron la aprobación de sus seguidores. Además, destacaron lo estupenda que lucía en el registro. "Excelente punto de vista", "así es, eres bellísima", "qué hermoso", "¡excelente!", "qué mujer más bella", "me encantó esa frase", "totalmente de acuerdo", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Recordemos que hace dos meses, la argentina Sabrina Sosa sufrió un violento robo en los estacionamientos subterráneos del Mall Plaza Norte en Huechuraba. En aquella ocasión, fue abordada por tres delincuentes que la obligaron a descender de su camioneta.

Los asaltantes huyeron con el vehículo, mientras que en interior se encontraba su hijo. Minutos más tarde, los antisociales regresaron al lugar para que la modelo sacara al menor y se dieron nuevamente a la fuga.

