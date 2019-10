Mujer revela la realidad que viven madres en el Hospital Clavo Mackenna

View this post on Instagram

Nuestra estadía en el Hospital Luis Calvo Mackenna a sido muy buena, excelentes profesionales todos con una gran vocación. ✋🏽Pero existe una realidad que está invisibilizada que viven muchas madres a diario, y es inminente cambiar: la salud de nuestros hijos dependen de nosotras las madres, y para eso deben existir las condiciones para que estemos bien. ❌En hospitalización de lactantes solo nos pasan una silla para estar junto a nuestras hijos. Hay madres que pasan días, semanas, meses, noches enteras durmiendo en una silla, madres recién paridas, madres trabajadoras, madres de regiones, madres que tienen más hijos que cuidar es casa, madres solteras, madres que no tienen a nadie que las releve. Madres que como todas no quieren dejar a sus hijos. Madres que se tiran al suelo rendidas para dormir. . ESAS NO SON CONDICIONES PARA UNA MADRE 😡 Es difícil amamantar, es difícil mantenerse en pie. Es difícil dormir. Tener a un hijo hospitalizado es el peor momento, donde nos sentimos más vulnerables e inseguras.💔😔 . Seguramente en una clínica no suceden estas situaciones, sin embargo esta le realidad de la salud pública en Chile, y de la mayoría de las madres que no podemos costear lo que quisiéramos para que en los momentos más difíciles tener ese mínimo de tranquilidad. La salud no puede ser un negocio, por qué la salud tiene que ser diferente para los que tienen recursos y los que no. ¿Cómo debería ser? Se debería considerar la salud y descanso de las madres en el tratamiento de nuestros hijos, SI LAS MADRES ESTAMOS BIEN, NUESTROS HIJOS TAMBIÉN. Una mejor silla en la que se pueda descansar, amamantar. ¿Que exigirían ustedes? 🌻Las invito que a través de esta tremenda comunidad que tenemos por Instagram , alcemos la voz! Ocupemos la plataforma para visibilizar este problema que afecta a muchas madres en este país, porque unidas podemos hacer grandes cambios si así nos lo proponemos! . Las invito a dejar sus testimonios 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽 . . . #saludpublica #saludpublicaenchile #hospitalcalvomackenna #maternidad #lactancia #maternidad #crianza #saludenchile #chile #lactanciamaterna #hospitalizacion