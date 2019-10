"Fue amor a primera vista": Yamila Reyna revela detalles de su romance con joven europeo

Hace unas semanas, Yamila Reyna se encontraba de vacaciones por Europa. En redes sociales compartió bellas postales de su viaje por ciudades de Italia y España. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que, en algunas de sus fotos, posaba felizmente junto a un galán europeo.

Según publicó hace un tiempo El Filtrador, se trataba de Ergi Djepaxhija, conocido como Ergi Depa. El hombre es un futbolista amateur en Italia y dueño de un restaurante en la misma localidad. El medio aseguró que la actriz conoció al empresario en Italia y que estaban empezando una relación amorosa.

Esta mañana en Viva la pipol, la comediante señaló que tenía un romance a la distancia. "Se quedó en Italia", dijo al programa al ser consultada por el hombre de las fotos. Luego, aclaró que "tiene más de 30 y menos de 40". Además, dio detalles de su primer encuentro. "Lo conocí en un restaurante. Entré y fue un flechazo, amor a primera vista, más un 'cachondeo' a primera vista. Nos tocó justo en la mesa de al lado", relató. Después de eso, salieron a beber algo.

En Europa, estuvieron pocos días juntos. "Fue interrumpido. Yo fui a Roma, me siguió a Roma. Después yo me fui a una isla, me devolví de la isla a verlo. Me fui, volví… una semana y media más o menos", señaló.

