Helénia Melán se confiesa: "El tema del amor fue muy complejo para mí"

Ayer, Helénia Melán visitó No culpes a la noche. En conversación con Nacho Gutiérrez, Cristián Sánchez y Camila Stuardo la modelo habló de su visión sobre la relación que tienen los hombres con las mujeres trans y cómo esto ha afectado en su vida sentimental.

"Yo creo que el tema del amor fue muy complejo para mí en su momento. Los hombres no están preparados para todavía saber cómo tener una relación con una mujer trans y no entienden. Piensan que ser homosexual es lo mismo que ser trans y son cosas distintas. Porque una cosa es identidad y otra cosa es orientación sexual. La desinformación de las personas ha traído problemas. Pero yo he trabajado tanto en el amor propio que intento no validarme a través de los hombres", señaló en el programa.

Además, habló de su romance con el actor Héctor Morales. En abril de este año, dieron a conocer que estaban en una relación. En los casi nueve meses juntos, publicaban constantemente fotografías juntos y se dedicaban románticos mensajes a través de redes sociales. Pero en agosto, se produjo el quiebre amoroso de la pareja.

"Fue mi primera relación. Y, nada, todo bien ahora. Estoy enfocada en mi carrera, en mí (…) Uno agradece su primer amor, pero también hay que seguir adelante y entender que las cosas no funcionaron. Hay que seguir la vida y tu camino", señaló.

En esta línea, se refirió a cómo le afectó a ella y a su expareja ser personas públicas. "Fue heavy igual. El que haya sido tan mediática la relación puso en foco quién era yo como mujer trans y además qué tenía yo entre mis piernas. Aquí el tema siempre era de mi genitalidad. Y como que a la gente no le debe importar qué tiene cada quién entre sus piernas. No entiendo por qué tener ese morbo y meterse en la vida íntima de las personas", expresó.

Cuando esta noticia se hizo pública, ella se preguntó por qué repercutió tanto en la prensa. "Para mí ya estaba muy naturalizado el tema. Pero claro, cuando se hizo noticia y dije '¿por qué tiene que pasar?', mucha gente me dijo 'tenía que pasar'… De alguna manera se está ayudando a Chile, ayudando a que las personas se eduquen respecto al tema", enfatizó Helénia Melán.

