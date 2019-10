Tamara Acosta se somete a estricto programa de alimentación: "No es tan terrible"

Hace unos días, Tamara Acosta partió con un estricto programa de alimentación, a cargo del coach Matías Novoa. Así lo compartió en redes sociales. "Consiste simplemente en dejar durante 4 semanas de consumir alimentos procesados, soya, trigo, lácteos, azúcar y gluten", sostuvo. Además, recalcó que hay más de 60 recetas que le ayudan a cumplir este régimen. Incluso ha compartido algunas en Instagram.

En entrevista con LUN, la actriz explicó de qué se trata su nueva forma de alimentarse. "No es una dieta ni un detox. Es un programa de alimentación que se llama reboot, que sirve para detectar qué alimentos le hacen mal a mi organismo porque tengo algunos problemas digestivos", indicó.

Este programa le ha permitido hacer las preparaciones, ya que la idea es consumir comida casera. "Yo no cocinaba ni un huevo frito. Ahora estoy cocinando. El otro día hice un moussse de brócoli y me quedó exquisito. También hice un pan de quínoa y chía. Me llevo mi lonchera a las grabaciones. Mi meta no es bajar de peso, pero se agradece, sobre todo ahora que viene el verano", indicó al diario.

En el medio escrito, la protagonista de Amor a la Catalán aclaró qué es lo que puede comer y qué no. "No gluten, huevo, soya, harina ni azúcar, atún, conservas en general y todo lo que tenga una etiqueta que termine en osa, como fructosa o sucralosa, por ejemplo. Tampoco puedo consumir stevia ni colorantes", aseguró.

"Después de eso se hace un experimento por dos semanas, de ir incorporándolos para ver cuál es la reacción del cuerpo. Puedo comer verduras, frutas, semillas, leche de coco, pistachos. Y puedo tomar agua filtrada, limonada o té. Imagínate una alcachofa, una sopa de verduras y un pescado con espárragos. No es tan terrible", concluyó.

