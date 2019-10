"Me considero tremendamente solitaria": Laura Prieto realiza sincero descargo en redes sociales

Laura Prieto ha tenido una extensa carrera en programas juveniles. Después de estar en Calle 7 y El último Pasajero de TVN se fue a Yingo de CHV. En el espacio estuvo cuatro años. Además, se desempeñó como actriz en Vampiras, donde fue la protagonista.

También ha incursionado en el teatro. A fines del año pasado, protagonizó la obra Monólogos de la vagina junto a Magdalena Marzolo y Lily Pérez. Luego ingresó al reality Resistiré. En el encierro, fue una de las participantes que más destacó. Actualmente está dedicada a su línea de ropa y la hemos podido ver en algunos capítulos del programa Toc Show de TV+.

En redes sociales también es muy activa. En Instagram tiene más de 700 mil seguidores. A través de esta plataforma, la uruguaya comparte registros de su vida. En una de sus últimas publicaciones, realizó una sincera reflexión.

"Hola me presento, soy Laura… se pueden decir muchas cosas de mí, pero me considero una mujer muy sensible. A veces me veo rodeada de gente, pero me considero tremendamente solitaria. He tropezado varías veces y me he levantado. A veces me pregunto por qué el destino quiere que viva esto… He aprendido a callar y vivir. No sé si crea en que todo pasa por algo… y estoy cansada de que vean en mí algo que no soy…", comenzó diciendo en su red social.

"Esta soy yo, Laura… una mujer extremadamente sensible que, a pesar de todo, aunque a veces me prometo no soñar más ni fantasear lo hago, lo hago constantemente… Hay días, como muchos, que quizás no quiero saber nada. Me siento sola y me encierro en mi mundo hasta encontrar algo que me motive a salir afuera y pelearla… Hola, soy Laura… a veces estoy cansada pero no pierdo la fe", sostuvo la ex Resistiré.

Te recomendamos: