Camila Recabarren sobre su participación en "Tu vida, tu historia": "Me cuesta mucho hacer televisión"

Desde que comenzó Tu vida, tu historia, se ha repetido en reiteradas ocasiones una crítica: la poca participación de Camila Recabarren en comparación a su compañero Jean Philippe Cretton. En el programa de conversación, la ex Miss Chile se sienta detrás del periodista para buscar información de sus invitados en la web.

En una de sus historias de Instagram, la modelo habló de su rol. "Ya, ¿qué digo?", pregunta en un video a la persona que está detrás de cámara. "Nada", le responden. "¿Como en el programa?", vuelve a interrogar la influencer.

"Son bromas", dijo la comunicadora a Intrusos cuando fue consultada por sus dichos. "El equipo me llamó para hacer locuras y para que sea la de Instagram, que no se puede. Pero estoy entregada al programa. Va a ir mutando, es lo que yo entiendo, porque un programa empieza de una forma, pero también tiene la opción de transformarse. Entonces, estamos en esa búsqueda", agregó.

Jean Philippe Cretton lanzó "palo" a Pamela Díaz que involucra a Carola de Moras Esta mañana, Katherine Salosny visitó "Viva la pipol" y habló de su salida de TVN

La pareja de Dana Hermosilla se sinceró y realizó una autocrítica sobre este tema. "A mí me cuesta mucho hacer televisión porque me piden que sea como la de Instagram. Pero en Instagram yo no tengo un jefe, no tengo una pauta. No tengo temas serios en el cual la gente se está manifestando. Aquí en el programa me tengo que adaptar a tener un jefe, a una pauta… Me cuesta un poquito, pero vamos avanzando", señaló.

Además, dice que tiene "mil cosas en mente" que le pueden jugar en contra. "Necesito ser más segura de mí, quizás, y relajarme más, eso me hace falta", reveló.

Cretton, por su parte, hizo un "llamado a la calma". "Piensa que la mayoría de los que trabajamos en tele nos ha costado años para llegar a un puesto. Y esta es la primera oportunidad que ella tiene en un programa distinto, en distinto horario, y lo ha hecho súper bien hasta ahora. Entonces yo creo que hay que ir 'piano a piano'. No hay que desesperarse", sostuvo.

Te recomendamos: