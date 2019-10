"¡Sí, quiero ser tu esposa!": Jean Paul Pineda le pide matrimonio a Faloon Larraguibel en el aeropuerto

Este viernes, Faloon Larraguibel fue a buscar a su pareja y padre de sus tres hijos, Jean Paul Pineda, al aeropuerto. Hace dos meses que la familia no se veía, ya que el futbolista se encontraba jugando por su equipo, el Atlético Bucaramanga, en Colombia.

A través de redes sociales, la ex Yingo compartió el momento en que los niños se reencontraron con su papá. Pero la emoción no quedó ahí, ya que el ex Coquimbo Unido le pidió matrimonio a Faloon en el lugar.

"Qué bello momento vivimos ayer (viernes), el reencuentro de los niños con su padre. Dos meses sin él, estaban ansiosos. Y luego tremendamente emocionados. Qué alegría ver la cara de mis pollitos con tanta felicidad, eso es lo único que necesito. Mi familia reunida y feliz nuevamente…", comenzó diciendo Larraguibel en su perfil de Instagram, junto a unos registros del instante.

"Yo no me esperaba ninguna sorpresa, solo quería verte y abrazarte. Te extrañaba tanto, me hacías tanta falta, pero ya estamos juntos. Y bueno qué nervios, estaba súper nerviosa, que uno se ríe de eso de nervios y aún no me lo creo. ¡Sí, quiero ser tú esposa!", finalizó .

A continuación, revisa el momento en que Jean Paul le pide matrimonio a su futura esposa:

