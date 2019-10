"Un pequeño gigante": Pancho Saavedra se emociona con historia de Joaquín en "Contra viento y marea"

View this post on Instagram

Un pequeño gigante. Me despido de este capítulo emocionadísimo, con una alegría enorme y con los mejores recuerdos. Joaquín eres un niño admirable e increíble. No tengo palabras para describirte, y no solo porque no sé qué decir, si no porque no sé si existen esas palabras para llenar tanta grandeza. Tu lucha, alegría y ánimo, es algo de lo que todos los chilenos y todo el mundo, debemos aprender. Cada vez que tenga un problema o sienta que el mundo me está ganando, me acordaré de ti. Gracias por permitirme entrar en tu vida ❤❤❤