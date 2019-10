Maly Jorquera le dedica emotivo saludo de cumpleaños a Sergio Freire: "Eres uno de los hombres más buenos"

View this post on Instagram

Nunca pensé en tener mi propia familia, nunca pensé en ser comediante y nunca pensé que iba a ser tan feliz y tú @wenafreire eres parte de todo esto, de las cosas que son las más importantes, y que más amo en mi vida! Feliz cumpleaños mi amor, eres uno de los hombres más buenos, consecuentes, creativos, talentosos, generosos y graciosos que conozco, por eso te deseo una larga vida guachito rico 🤗🤤😍😁 por que gente como tu nunca debe de faltarnos!!!! Gracias x todo colega, gracias x tanto Negrito lindo de mi ❤️ Gracias x existir 😄🙌🏻😍❤️💓🥂💝 Te amamos! Atte Luquitas y #mamaly PD: Foto del año del Loly, cuando nunca pensábamos llegar hasta donde hemos llegado juntos 🤣🤣🤣🤣👏🏻👏🏻❤️❤️❤️ #tbt #felizcumpleañosamor #mehacestantoreir #freireteamo #teamoporotin 🎂🍰🍷🥩🍗🍖🍕🍟🍔🌭🎂🎂🎂🎂🎂👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪👪 Te juro que serán los mejores 39 que hayas vivido 🤣🤣🤣🤪🤪🤪😘😘😘🎂