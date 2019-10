"Polioperada": Nuevas fotos de Oriana Marzoli generan comentarios divididos en las redes

Oriana Marzoli fue una de las participantes más polémicas de Doble Tentación, Amor a prueba y ¿Volverías con tu ex? La modelo protagonizó una serie de conflictos que la llevaron a ser uno de los personajes más comentados de los realitys de Mega.

A un par de años de salir de su último encierro, la venezolana ha alcanzado gran popularidad en redes sociales. Con casi dos millones de seguidores en Instagram, sorprende todos los días a los usuarios con sus registros.

Pero no siempre le llegan comentarios positivos. La joven de 27 años es constantemente cuestionada por su apariencia. Los usuarios la critican por estar, supuestamente, intervenida. De hecho, hace unas semanas, la acusaron de querer parecerse a Gala Caldirola, ex compañera de encierro en ¿Volverías con tu ex? con quien tuvo conflictos.

Recientemente, publicó unas imágenes de una sesión de fotos. En las postales, recibió nuevamente comentarios negativos.

"Qué te has hecho en la boca por dios, "polioperada", "tu cara está muy plástica", "por qué te operaste la boca", "más cirugías y no te reconocerás a ti misma", "¿te has puesto más cosas en los labios?", "eras bella sin tanto labio, no te arruines más por favor", "qué vivan las cirugías", fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Sin embargo, sus seguidores también tuvieron palabras para halagar su apariencia. "Estás como quieres", "guapa", "espectacular", "qué linda eres", "¡pero cuánta perfección en una foto!", "cada día estás más guapa", "hermosa como siempre", le dijeron a Oriana Marzoli.

