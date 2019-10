Pamela Díaz sorprendió como drag queen: "Al final es una caracterización de uno mismo"

Pamela Díaz dio una gran sorpresa en Viva la pipol. La animadora se caracterizó como drag queen y se lució en el set del programa. Según su fecha de nacimiento, el nombre drag de la "Fiera" es "Kenita Gritona", pero no le gustó. En la instancia, recibió clases de La Pola. La transformista le enseñó a caminar.

La comunicadora se lució con un ajustado enterito amarillo que llevaba más de 200 cristales. El proceso de caracterización se demoró 45 minutos y lo realizó Blair Palermo (Santiago Farrel), junto a José Chacón. Le pusieron una peluca y maquillaje. Según revelaron a LUN, Díaz pidió que no le pusieran una peluca muy rubia.

¡Clases de Drag Queen con la Pola! ¿Qué tal esta nueva versión de Pamela Díaz? 😱🔥👏 #VivaLaPipolCHV pic.twitter.com/B8LBaQ21Tz — Chilevision (@chilevision) October 1, 2019

Los encargados de la transformación le maquillaron las cejas. Explicaron que le pusieron pegamento y base para taparlas. Luego le dibujaron unas nuevas. "También adelgazamos su nariz, achicamos su rostro y le hicimos una boca más gruesa", añade Chacón.

"Es fuerte verse tan distinta", reconoció la conductora de TV a LUN. "Fue entretenido porque al final es una caracterización de uno mismo, aunque todo es más exagerado. Lo pasé bien", reconoció al medio escrito.

Además, comentó lo que le pasó cuando se vio. "No me gusté. Me dio como miedo porque me veía rara. Tenía la boca gorda y me hicieron cejas más arriba de mis cejas reales", señaló.

