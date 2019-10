Jean Philippe Cretton lanzó "palo" a Pamela Díaz que involucra a Carola de Moras

Esta mañana, Katherine Salosny visitó Viva la pipol. En el programa conversó con Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz sobre los detalles de su salida de TVN. La comunicadora se ha tomado este proceso "con mucho optimismo, con mucho agradecimiento también. La mayor parte de mi carrera la hice en TVN", sostuvo.

Además, agradeció la oportunidad que le dio el canal de hacer un late. "Era lo último que me estaba faltando. Espero que no sea lo último. Para mi fue una alternativa súper potente porque era seguir una senda muy coherente al rol social que yo siempre he defendido y que he ejercido en la tele. Tiene que ver con la conexión con el público, con las problemáticas sociales, políticas que hoy hay. Y marcamos mucha pauta en el late No culpes a la noche", señaló.

"Después llegó una nueva administración y ellos quisieron hacer ciertos ajustes. Y está bien, por su puesto que están en todo su derecho", asegura. Si bien le gustó trabajar con Nacho Gutiérrez y Cristián Sánchez, el programa "ya no era lo mismo. No estaba siendo lo que nosotros comenzamos y queríamos defender de alguna manera. Pero son las directrices del canal y están en todo su derecho de hacer esos cambios. Por lo tanto, finalmente llegamos a un acuerdo", indica.

La animadora de TV también se refirió a la compleja situación económica que atraviesa la estación televisiva. La "Fiera" le preguntó si era muy cara para el canal. "Claro que tiene que ver con las 'lucas' y es profundamente entendible", sostuvo Salosny.

"¿Pero no te da rabia? A mí me daría rabia porque podrían echar a otra persona. Si pasara algo en CHV parecido a lo de TVN, ¿por qué me tienen que echar a mí?", preguntó Díaz. "Bueno, echaron a otra persona", le dijo Jean Philippe Cretton. "¿Quién?… ah", consulta ella. En ese momento, Pamela se percató que el ex Calle 7 se refería, al parecer, a Carola de Moras. "Qué idiota… Iba tan bien Jean Philippe", le respondió.

"En la televisión siempre las sacrificadas primero somos las mujeres (…) Hay un intento por eso (la igualdad), yo creo que nosotras nos defendemos más y defendemos más nuestro metro cuadrado, nuestros límites y todo eso. Pero yo creo que todavía falta esa equidad ", expresó Kathy.

