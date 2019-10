Sergio Lagos se emociona al recordar el fallecimiento de su abuela tras intervención de médium

Anoche se emitió un capítulo especial en Sigamos de largo. Vanessa Daroch, Latife Soto y Alejandro Ayún estuvieron presentes en el espacio. En conversación con Sergio Lagos y Maly Jorquera, los invitados hablaron sobre el futuro y las predicciones para el último trimestre del año.

En la instancia, se vivió un emotivo momento, cuando la médium Vanessa Daroch se habría contactado con la abuela del animador. "Una señora con cara buena, linda, te ve a ti en bicicleta…", comenzó diciendo la tarotista, mientras le menciona una caída que tuvo el comunicador cuando pequeño cerca de la casa de su abuela.

Luego, le enseña otro momento. "Me muestra la forma de un árbol, de una rama, un pájaro. Ella ya no está, se había ido. Tu pelo está largo", le dice Vanessa.

"Qué increíble. Cuando mi abuela partió, yo estaba en Roma. Y me acuerdo que me detuve, iba caminando con mi mujer, a mirar un árbol porque se pusieron a cantar uno o muchos pájaros muy fuerte. Eso fue muy cerca del hotel donde estábamos. Luego arribamos al hotel y me entero que mi abuela había partido", dice. Sergio se quebró al recordar su fallecimiento.

La médium dice que ella está muy "preocupada" y "orgullosa" de su nieto. "Me trata de decir que cuando chica fue triste. Algo triste le pasó y que tu llegaste a su vida y fue muy feliz", relata Daroch. El periodista aclara que ella estuvo muy afectada después del terremoto de 1960 porque fallecieron familiares.

