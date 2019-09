"Me ha costado mucho estar bien": Chef Fernanda Fuentes fue hospitalizada otra vez

Hace casi un mes, la chef Fernanda Fuentes preocupó a sus seguidores al revelar que estuvo hospitalizada. "Las vacaciones no siempre salen como uno las planea…. Ya en casa después de 10 días de hospital en una isla. Al 80%, pero feliz de estar de regreso", escribió en su cuenta de Instagram en aquella ocasión.

Pero, al parecer, la ex jurado de MasterChef no tuvo una completa recuperación. Este fin de semana, volvió a compartir en su red social que atravesó por un complejo estado de salud. El cuadro la llevó nuevamente al hospital.

"Para los que me han extrañado y mandado miles de mensajes de que donde ando, aquí estoy de regreso. Les cuento que estuve otra vez hospitalizada. La verdad me ha costado mucho estar bien, por que me dieron cuatro enfermedades a la vez y tuve una recaída en los últimos días que me tuvo fuera de pistas", comenzó diciendo.

Sin embargo, su estado ha ido mejorando. "¡Pero hoy puedo decir que me siento súper! Es muy complejo estar quieta y en reposo para quien está siempre activa trabajando todo el día", señaló la chef.

Sus seguidores le enviaron fuerzas y le desearon una pronta recuperación. "¡Todas las energías!", "que todo lo que venga sea bueno", "que bueno que ya estás bien, ahora a seguir adelante", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

