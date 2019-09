Macarena Tondreau no se siente preparada para volver a la TV: "Los matinales están muy negativos"

Macarena Tondreau ha estado alejada de la televisión. Hace más de un año, la comunicadora fue desvinculada del matinal de TVN por la opinión que dio respecto a la tortura que sufrieron en la cárcel los ecuatorianos que asesinaron a la trabajadora Margarita Ancacoy.

Anoche, en Sigamos de largo, habló sobre su futuro en la pantalla chica y descartó reingresar. "Hasta marzo de este año no tenía la puerta tan cerrada. Me llamaron de un canal amigo, fueron muy respetuosos en la manera que me plantearon volver a un matinal. Y gracias a eso, me di cuenta que no estaba preparada para volver", reconoce.

"Siento que los matinales, hoy en día, están muy negativos. Y yo me puse muy negativa en una época. Me daba miedo que mi hija se subiera a una micro porque era todo violencia, asesinatos, violaciones. Yo no quiero eso. Si voy a comunicar, uno puede enseñar igual. Pero no tienes porqué comunicar todo en forma negativa", señala.

"Por otro lado, yo soy súper respetuosa de los estándares de cada programa. Nunca me he salido de 'madre'. Esa vez no me salí de 'madre'. Se pidió permiso para hablar. Pero siento que si yo no voy a poder hablar nunca lo que yo siento, sino que tengo que seguir una línea demasiado estricta, prefiero no comunicar. Y estoy bien", reconoce.

Maca dice que actualmente está muy tranquila, haciendo eventos y dedicada a su hija de cinco años. "Estoy súper contenta. Si en algún momento se da la oportunidad de algo que yo pueda comunicar, feliz", concluye.

