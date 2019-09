Lisandra Silva se emociona al compartir fotos del recuerdo: "Me traen lágrimas a los ojos"

Lisandra Silva se hizo conocida en Chile por su participación en Doble Tentación (2017). En el reality conoció a su expareja Leandro Penna, con quien obtuvo el primer lugar. En su participación, logró gran popularidad y se ganó el cariño del público. Tras salir del encierro, se quedó en el país.

La cubana ha aparecido en distintos programas de televisión. Incluso, en el 2018 fue candidata a reina en el Festival de Viña del Mar, donde alcanzó el segundo lugar. Actualmente, forma parte del proyecto de TV digital Cambia tu imagen, que ayuda a mujeres a renovar su estilo.

Pero la carrera de la chica reality en la pantalla chica partió mucho antes de llegar a Chile. Lisandra concursó en el programa Nuestra Belleza Latina, de Univision, en el 2015 y 2016. Silva logró un importante reconocimiento como modelo al participar en certámenes de belleza internacional.

En redes sociales, la pareja de Raúl Peralta, compartió unos registros de sus inicios en la televisión. En la imagen, Lisandra está con un micrófono del canal Cubavisión, haciendo una entrevista para el programa Cuba de Moda (2007).

"Estas fotos me traen lágrimas a los ojos, recordando cuánto desde pequeña he luchado por mis sueños. Aquí me ven como presentadora del programa Cuba de Moda conducido por Manuel Padrón en la Habana y entrevistando a Debora Andollo", partió diciendo.

"Es la única mujer en el mundo capaz de bajar a más de 74 metros de profundidad a cuerpo libre, gracias a su gran capacidad pulmonar (6 litros). @andollolopez siento nostalgia de mi tierra pero también orgullo y satisfacción por haber tenido la carrera que soñé", agregó.

