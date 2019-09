Luli se refiere a la destapada foto de Cathy Barriga: "No le está haciendo mal a nadie"

Francisca Undurraga, Nicole Moreno y Catalina Pulido estuvieron en el programa No culpes a la noche. Las invitadas compartieron junto a Cristián Sánchez y las panelistas Isidora Urrejola y Camila Stuardo. En el espacio, le preguntaron a Luli por la comentada foto en pijama y ropa interior de Cathy Barriga. Hace unas semanas, la alcaldesa de Maipú compartió un destapado registro que generó opiniones divididas en el mundo del espectáculo y la política.

"No le está haciendo mal a nadie. Viene de un despertar, de un final feliz lo más probable. No está mostrando nada que no corresponda. Obviamente, a nivel político molesta esa foto y se ve mal", sostuvo la conductora de Siempre fuerte.

"Ella es una galla entretenida, rompió todos los esquemas de los políticos. Además hace muy bien su trabajo. ¿Por qué no ver las cosas positivas que hace Cathy Barriga?", agregó la comunicadora.

En la instancia, también habló de su proyección como alcaldesa. Hace unos meses dijo que no descartaba la posibilidad, pero en un futuro. En el late de TVN, sostuvo que le gustaría ser edil de un "lugar que me identifique (…) por donde pueda ayudar a la gente". Además, señaló que, posiblemente, en cinco años más será candidata.

