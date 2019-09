Daniel Valenzuela tras confirmar quiebre amoroso: "Me cuesta mucho estar en pareja"

Hace unos días, se confirmó que Daniel Valenzuela terminó su relación con una mujer menor que conoció a través de redes sociales. Así lo dio a conocer su amigo Daniel "Huevo" Fuenzalida en el programa Me late.

"Me contaron que Daniel Valenzuela, ¿viste que había iniciado un romance con una niña abogada? Terminó", partió diciendo. "Duró menos que una chorrillana para 15 (…) A Daniel Valenzuela, el Palomo, le hicieron un cariño malo. Terminó el hombre", agregó.

Al ser consultado por Glamorama, el comunicador sostuvo que el quiebre amoroso "es cierto", pero no quiso dar más detalles.

Anoche, estuvo invitado a Sigamos de largo. En el espacio, se refirió a las dificultades que ha tenido para mantener una relación, debido a que se siente bien estando solo. "A mí me cuesta mucho estar en pareja. Lo he intentado porque creo que es la situación más óptima para una persona estar en pareja. Pero hoy en día, con hijas resueltas en términos de paternidad, el otro lado me cuesta mucho porque estoy muy cómodo y muy plácido solo. Me cuesta mucho engancharme de una relación, por eso me agobio, me ahogo", asegura.

El mea culpa de Daniel Valenuela

Además, el locutor radial habló de su mediática separación de Paloma Aliaga. Ella comenzó una relación con Cristóbal Valenzuela, hermano de Daniel. El año pasado, la pareja se casó.

Tras siete años de la dura ruptura, el ex conductor de Extra jóvenes hizo un sincero mea culpa. "No puedo arrogarme que fui un marido perfecto. No puedo arrogarme eso. Se me instó a terapia, no quería. Tampoco tenía los pantalones para decir 'llego hasta acá'. No tuve los pantalones, no tuve el coraje ni los huevos. Entonces si uno ve eso, dice 'cresta, yo también atornillé al revés mucho tiempo"", reconoció.

"Teniendo claridad de eso, es mucho más fácil el perdón también porque la cancha está más emparejada. No queriendo eso ni justificando uno ni otro lado, pero siendo justo también. Hoy día, digan lo que digan, y de verdad que me importa una soberana 'raja', Paloma es una de las personas que yo más quiero en la vida y va a ser así siempre", señaló Valenzuela.

