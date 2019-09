¡Eran pololos! Cristián Sánchez y Bárbara Rebolledo comparten desconocidos detalles de su relación

Ayer, Bárbara Rebolledo visitó Muy buenos días. Hace ocho años que no estaba en TVN. En la instancia, compartió con Cristián Sánchez, quien fue su pololo. Los dos revelaron desconocidos detalles de su relación. "Yo digo que tuve puros pasteles salvo dos excepciones. Tú eres una", dijo la invitada a su expareja.

Ambos eran compañeros cuando estudiaban periodismo. Sin embargo, en ese momento no estuvieron juntos. Los dos ya estaban trabajando en la televisión cuando empezaron su relación. "En la universidad, es feo decirlo, la Bárbara me echó el ojo y yo no la pesqué", aseguró el animador del matinal de TVN. La ex conductora de Pelotón, entre risas, confirmó la información.

En esa época, el esposo de Diana Bolocco estaba pololeando con su primera esposa. "Yo fui a su primer matrimonio. Al segundo no me invitó, pero al primero sí fui", señaló Rebolledo. Ella reconoció que tampoco lo invitó a su boda. "Yo creo que no me invitó por temor", declaró Sánchez.

Como broma, María Luisa Godoy dijo que el marido de Bárbara se parece a Cristián. En ese momento, la periodista aclaró que su ex pololo con su actual pareja tienen una buena relación. "Se saludan siempre súper bien", sostuvo.

Te recomendamos: