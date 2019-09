Una de las mejores del mundo: Christiane Endler deslumbró en su paso por la gala The Best

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de los premios The Best de la FIFA, en Milán. Al evento, que premia lo mejor del fútbol mundial, llegó Christiane Endler. La arquera nacional estuvo nominada a mejor portera de la temporada.

Si bien no logró ganar en su categoría, se confirmó que la meta del Paris Saint Germain fue elegida como la segunda mejor portera. El primer lugar lo obtuvo la holandesa Sari van Veenendaal, quien juega en el Atlético Madrid.

Endler se ha destacado profesionalmente en su club de fútbol y acaparó todas las miradas en el Mundial de Francia, que se jugó en junio de este año. La futbolista chilena era, sin duda, una de las candidatas a coronarse como la mejor arquera de la temporada.

A pesar de no ganar, Christiane deslumbró en su paso por la la gala The Best. La meta lució un elegante atuendo que fue elogiado por los presentes, la prensa y en redes sociales.

A través de Instagram, agradeció a las personas que le enviaron mensajes. "Muchas gracias por seguir la gala, por estar pendientes y por el apoyo de siempre. Estoy feliz", señaló.

A continuación, revisa algunas de las imágenes de Tiane en la ceremonia de la FIFA:

