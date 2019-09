"Vuela alto, hermoso": Leonor Varela recuerda a su hijo Matteo a diez meses de su partida

El 16 de noviembre del año pasado se dio a conocer una triste noticia. Matteo, hijo mayor de Leonor Varela y su pareja, falleció. El pequeño nació con leucodistrofia, una enfermedad degenerativa con un pronóstico poco alentador. Antes de morir, el niño había estado hospitalizado, ya que su estado de salud se había deteriorado notoriamente.

Ayer se cumplieron diez meses desde su partida. Para conmemorar la fecha, la actriz quiso recordar a su fallecido hijo con un emotivo mensaje en redes sociales. Junto a una fotografía del pequeño y sus dos padres, la intérprete le dedicó unas sentidas palabras a Matteo.

"Como te extraño, mi ratoncito. Quién diría que ya 10 meses se cumplen desde que emprendiste vuelo. Es mucho y poco a la ves, como si el tiempo no existiera en cosas del amor. Vuela alto, hermoso, y continúa inspirándome todos los días como lo has hecho siempre", escribió.

Los seguidores de Leonor Varela le enviaron fuerzas en este momento. "Un abrazo enorme y apretado a la distancia. Sólo kilómetros sabemos que el dolor y el amor hermanan", comentó la periodista Mónica Rincón.

Algunos usuarios destacaron su fortaleza. "¿Cómo lo haces, Leo, para ser tan fuerte? Con mucho respeto te lo pregunto", la interrogó una seguidora. "No lo soy. Me caigo muchas veces. Pero siempre me levanto", le respondió la actriz.

