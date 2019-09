DJ Méndez se va de Chile y Steffi le dedica un sentido mensaje: "Siempre me harás falta"

DJ Méndez está en Chile en medio de la crisis interna que atraviesa su familia. El músico se radicó en Suecia, pero viajó al país para visitar a Steffi Méndez. En su estadía, ha asistido a eventos. Incluso, esta semana se desempeñó como jurado invitado de Rojo.

Su tiempo en Chile está llegando a su fin. Por esta razón, su primogénita le dedicó unas sentidas palabras a través de redes sociales. "Hace un año que no te veía. Las dos semanas pasaron volando. Va faltando poco para que te vayas y no te imaginas todo lo que me estabas haciendo falta", comenzó diciendo la joven.

"De hecho siempre me harás falta…nuestras conversaciones eternas, nuestros almuerzos exquisitos. Incluso hasta nuestras discusiones. Ha sido intenso pero mi corazón y mente entienden tantas cosas junto a ti que estoy tan feliz de tener un padre ejemplar como tú. Es como si me hubiera tocado elegirlo. Mi amor es incondicional para este ser humano, si es que es un humano", sostuvo la influencer en su perfil de Instagram.

La crisis familiar de Los Méndez

Hace unos meses, Leo Méndez Jr. se refirió en duros términos a su padre. Mediante Instagram, habló de la relación que mantiene con el músico, afirmando que ya no tienen contacto y que no quiere saber de él.

"Quiero que por favor paren de escribirme sobre el padre que una vez tuve. Yo con él no tengo contacto ninguno y tampoco quiero saber de él. Todo lo que una vez tú creíste saber de él o viste por las pantallas de televisión o Internet, fue por pantalla. Jamás hubo una relación real de padre e hijo. Así que por favor paren", sostuvo el hermano de Steffi Méndez en aquella ocasión.

Un tiempo después, se lanzó en contra de Marcela Duque, expareja de DJ Méndez. "Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, lo mala del puto alma. Te metiste con la persona equivocada. Tengo mucha energía para seguir día y noche con esto. No voy a parar hasta verte tirada en el suelo", aseveró.

Después, subió un video explicando el motivo del conflicto. El joven de 22 años tuvo que dejar su departamento e irse a vivir con su padre y su pareja. En medio de su estadía, empezó a tener problemas con Marcela debido a las diferencias que tenían en temas de convivencia. Esto derivó en que su padre lo echara de la casa.

Recientemente, en conversación con Intrusos, el maquillador hizo un mea culpa. "Lo de la Marcela no me arrepiento en ninguna palabra, porque sé que tarde o temprano esto hubiera salido al aire, porque la verdad siempre sale a flote. Yo me arrepiento de haber publicado cómo está mi relación actual con mi padre. Porque, en el fondo, igual le duele saber la verdad, saber que yo no siento esa cercanía. Obviamente yo creo que debe ser así porque él, al fin y al cabo, igual es mi papá", señaló.

