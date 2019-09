Marcela Vacarezza revela que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar. Mauricio Flores, Carolina Soto, Marcelo Marocchino, Ximena Ossandón, Carlos Tejos y Marcela Vacarezza son los invitados. Esta última, revelará un brutal episodio que vivió en su adolescencia: fue víctima de abuso sexual cuando tenía entre 13 y 14 años.

"Me gustaba bañarme en la playa cuando no había nadie. Entonces yo andaba con mi bikini y con un sweater largo, porque ya eran como las 20:45 horas y le dije a mi hermano mayor que me acompañara al baño", parte diciendo la esposa de Rafael Araneda.

"Cruzamos la calle y fuimos a un restaurant donde vendían anticuchos y entramos y estaba el gallo… me acuerdo que era enorme, gordo, ¡ay asqueroso!", continúa relatando. "Me abre la puerta. Yo paso y ahí siento que me empieza a tocar por atrás. Cierra la puerta y yo le digo que quiero irme, pero él cierra la puerta y empieza a subirme las manos y a tocar entera", agrega.

La panelista de Muy buenos días le pegó en los genitales y logró escapar. "Yo me acuerdo de él hasta el día de hoy. Y seguía ahí. Yo creo que no sabía que era yo. Si este gallo lo hace una vez, quizás lo hizo otras veces", señala.

