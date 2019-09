Ingrid Cruz confirma relación con "kinesiólogo de los famosos": "Lo estoy pasando muy bien"

Hace unos días, La Cuarta reveló que Ingrid Cruz está en una relación. La actriz está emparejada con Ignacio Roco, kinesiólogo de 30 años que trata a rostros de la televisión y actores.

El jueves pasado, la pareja asistió al estreno de la obra Que se acabe el mundo, en el Teatro Taller Siglo XX, ubicado en el Barrio Bellavista. Al debut, la protagonista de Juegos de Poder llegó junto a su enamorado. Según consignó el diario popular, se vieron muy cariñosos y estuvieron tomados de la mano.

Intrusos buscó a la intérprete para preguntarle por su situación amorosa. En conversación con el programa de farándula, confirmó que está en una relación. "Sí, estoy con alguien y lo estoy pasando muy bien. No es conocido, no trabajamos para nada en lo mismo. Es kinesiólogo, sí. No es de los famosos", aclara.

Además, cuándo le preguntaron si estaba feliz y enamorada, ella respondió: "sí, estoy feliz. Es rico estar acompañado como también es rico gozar de tu soledad. A estas alturas de la vida uno tiene que aprender a estar con uno mismo, y ese ha sido mi proceso últimamente".

El profesional de la salud es conocido en el mundo del espectáculo. Ha trabajado con Adriana Barrientos y Francini Amaral. También ha tratado a Mariana di Girolamo, Peka Parra y Cristián Carvajal. Uno de sus clientes frecuentes es Nacho Gutiérrez. Ignacio Roco constantemente realiza visitas a domicilio para atender al periodista.

De hecho, el conductor de Muy buenos días le regaló a Chiqui Aguayo cinco sesiones de masaje linfático para su pre-natal con el destacado kinesiólogo. La pareja de Ingrid Cruz le dio a conocer la noticia en el matinal de TVN.

