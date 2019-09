Antonella Ríos y las críticas en redes sociales: "¡Las mujeres son tremendamente machistas!"

En último capítulo de Sigamos de largo, Antonella Ríos, Katty Kowaleczko y Rayén Araya estuvieron invitadas. En el programa, las mujeres hablaron de sus vidas y de la actualidad. Además, aprovecharon de comentar la destapada foto de Cathy Barriga. La alcaldesa de Maipú compartió una imagen en pijama y ropa interior que generó opiniones divididas en el mundo del espectáculo y la política.

En la conversación, se refirieron al machismo que existe en Chile y lo "conservador" que se ha vuelto el país. "El machismo se instala no solamente en los hombres, sino que también en las mujeres. ¡Las mujeres son tremendamente machistas!", sostuvo la locutora radial en el late.

Además, la actriz dijo que había hecho un ejercicio en su Instagram. "Me di cuenta que la respuesta femenina es muy agresiva. Tiene que ver con la competencia para agradar al macho. Porque, finalmente, si uno sube fotos sensuales, eróticas, que te provoquen, uno de alguna manera se está expresando, siendo libre", dice.

Luego fue al Instagram del ex Doble Tentación Maxi Ferres, que tiene más de medio millón de seguidores en la red social. El chico reality tiene algunas fotos al desnudo, pero los comentarios de las mujeres son positivos.

"Pasa que existe mucho juicio de la mujer hacia la mujer. No estoy descubriendo el hilo negro ni nada parecido, pero de alguna manera hay que instalar eso para darnos cuenta que nosotras como mamás, yo como mamá de hijos hombres, tengo que abrir la mente y criarlos de una manera mucho más consiente y mucho menos machista", señala la comunicadora.

En la instancia, también abordó los comentarios negativos que recibió por publicar una sesión fotográfica con poca ropa. "¿Qué le puede molestar a una mujer, en este caso las que más critican, que yo me saque o no me saque fotos? Yo creo que puede ser que le molesta que su esposo me vea, que no lo pueda hacer. Tiene que ver mucho con las restricciones y las represiones que tiene cada persona. Por eso tú las plasmas y las dices en un comentario destructivo y mala onda", indica.

