¡Está embarazada! Nicole Putz muestra su crecida panza en la Fashion Week de Nueva York

En mayo de este año, Nicole Putz se casó con el cirujano Matías Guzmán. Cuatro meses después de su compromiso, la bloguera sorprendió a sus seguidores con una emocionante noticia. Mientras está en la Fashion Week de Nueva York, la influencer reveló que está embarazada con un sentido mensaje a través de redes sociales.

"Siempre quise ser mamá joven. Desde hace casi cuatro meses somos dos… Santiago y yo. Él vive dentro mío y hace que mi mundo sea perfecto. ¡Me siento llena de energía y no damos más de felicidad! Pensé que no se notaría todavía… pero me equivoqué. ¡Sin duda alguna ha sido el Fashion Week más especial de todos!", escribió la experta en moda.

En Instagram, compartió imágenes que dejan ver su crecido vientre y que evidencian los cuatro meses de gestación. Además, con el hashtag #babysanti confirmó el nombre y el sexo del bebé. La publicación de Nicole Putz generó alegría entre los usuarios de Instagram. Rostros del espectáculo, amigos y seguidores la felicitaron.

"Puro amor", escribió la actriz Alejandra Fosalba. "Felicidades, Nico querida", sostuvo el fotógrafo Jordi Castell. "Qué hermosura", le dijo Antonella Ríos. "¡Qué linda tu guatita! ¡Ya comenzó a salir! ¡Lo mejor para ti!", señaló la periodista Daniela Kirberg.

Camila Stuardo, Pangal Andrade, Soledad Onetto, Aylén Milla, Adriana Barrientos, Jhendelyn Núñez, entre otras figuras de la televisión, también expresaron su alegría y le enviaron buenos deseos.

En conversación con LUN, la ex panelista de Maldita Moda confesó que con su marido querían tener hijos de inmediato después de casarse. "Estoy súper contenta. Antes en el mundo de la moda y en otras industrias tener un hijo significaba casi tener una pausa en tu carrera. Ya no es así, menos mal. Mis clientes ya saben y están súper contentos por mí. Mi prioridad será la guagua, en especial los primeros meses, pero mi trabajo va a seguir igual que siempre", sostiene.

A continuación, revisa las fotografías que compartió la fashionista desde Estados Unidos:

